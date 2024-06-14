Москва, 14 июня, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Киевские власти не имели полномочий для подписания соглашения о безопасности с США, отметил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

ТАСС/ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire

«Украина в первом полугодии заключила пакет из двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США… Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется», — заявил президент.

Он напомнил, что по конституционным нормам именно Верховная рада сейчас является легитимным органом, в отличие от исполнительной власти Украины.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали на полях саммита G7 в Италии соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. В соглашении указано, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных.

Президент США подчеркнул, что соглашение не предусматривает отправку американских военных на Украину. По словам американского лидера, прочный мир для Украины должен подкрепляться её собственными возможностями по обороне сейчас и по сдерживанию агрессии в будущем.

Соглашение США и Украины в сфере безопасности не имеет юридической силы, заявила 14 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Дипломат назвала соглашение «просто бумажками». Она предположила, что задача соглашения об американской поддержке ВСУ состоит в том, чтобы сгладить эффект от закона о мобилизации на Украине.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что глава киевского режима после 20 мая перестал быть легитимным. Он подчеркнул, что исходя из норм 103-й статьи Конституции Украины другой трактовки ситуации быть не может. При этом, по мнению автора конституции, нелегитимность Зеленского создали специально, чтобы затруднить мирные переговоры.

28 мая Путин заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Президент напомнил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, при этом о полномочиях главы государства там не сказано. Российский лидер также указал, что статья 111 конституции Украины говорит о том, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются.