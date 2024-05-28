Москва, 28 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. По предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остаётся парламент и спикер Рады, заявил 28 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

РИА Новости

«Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины — ничего не сказано», — заявил глава государства.

Российский лидер напомнил, что статья 111 Конституции Украины говорит о том, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются.

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Путин добавил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая система Украины.

По словам российского лидера, задумка «хозяев» Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. В этой связи Путин не исключил, что «хозяева» в будущем заменят власть на Украине на тех, кто не будет нести ответственности за принятые непопулярные решения.

Как сообщало 28 маяИА Регнум, Путин заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Президент также напомнил, что выборы на Украине не проводятся в период военного положения, однако это не означает, что президентский срок пролонгируется. Как напомнил глава государства, согласно Конституции, после истечения президентских полномочий верховная власть должна перейти спикеру парламента.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай 17 мая российский лидер заявил, что легитимность Зеленского может быть важна для России, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский с 21 мая полностью утратил свою легитимность. Как в этой связи заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены.

Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были состояться весной 2024 года. Глава киевского режима сослался на военное положение в стране. Он заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.