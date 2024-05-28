Ташкент, 28 мая, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Об этом 28 мая на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил президент России Владимир Путин.

Global Look Press/Pool Владимир Зеленский

«По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьёзный, глубокий анализ», ― сказал российский лидер.

Глава государства напомнил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Верховной рады, при этом о полномочиях главы государства в Основном законе ничего не сказано.

По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.

«Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются», — напомнил российский лидер.

Глава государства считает, что если бы на Украине хотели провести президентские выборы, то надо было отменить военное положение.

Окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, добавил Путин.

«Это не так уж и сложно», ― резюмировал он.

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Как передавало ИА Регнум, 20 мая глава киевского режима должен был принять присягу, однако выборы Зеленский отменил из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее отмечал, что после 20 мая полномочия Зеленского истекут, он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Путин также заявлял, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась. Вопрос о том, с кем именно на Украине вести переговоры, не праздный, отметил глава российского государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 26 мая заявил, что Зеленский с 21 мая полностью утратил свою легитимность. Он добавил, что любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины, указал спикер.

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум указал, что, пока США считают Зеленского легитимным главой киевского режима, он будет таковым для Запада, включая ООН.