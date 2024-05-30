Москва, 30 мая, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский после 20 мая нелегитимен.

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«Согласно 103-й статье конституции и разъяснению конституционного суда, которое очень чётко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский нелегитимен», — передаёт слова Табачника «Российская газета».

При этом, по мнению автора конституции Украины, нелегитимность Зеленского создали специально, чтобы затруднить мирные переговоры. Он добавил, что наиболее заинтересована в этом была Великобритания.

Действующую конституцию Украины приняли в 1996 году. Одним из авторов, разрабатывавшим этот документ, стал занимавший тогда пост главы администрации президента Дмитрий Табачник.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский отменил президентские выборы в стране из-за военного положения, заявив при этом, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что легитимность главы киевского режима Зеленского закончилась. Глава государства добавил, что России необходимо понять, с кем на Украине можно иметь дело в случае возобновления переговоров, чтобы этот диалог мог завершиться юридически обязывающими документами.

Позднее, 28 мая, Путин заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Президент напомнил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, при этом о полномочиях главы государства там не сказано. Российский лидер также указал, что статья 111 конституции Украины говорит о том, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 30 мая заявила, что российская сторона после 20 мая рассматривает Зеленского в качестве главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что России сейчас в любом случае не с кем вести переговоры по ситуации на Украине. По словам эксперта, сложившаяся ситуация угрожает и без того ослабленному авторитету главы режима Владимира Зеленского.