Вашингтон, 13 июня, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом предусматривает укрепление военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе, но отправка туда американских войск исключена. Об этом 13 июня заявил президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях G7 в Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как пояснил Байден, цель соглашения — укрепить оборону и потенциал сдерживания Украины в долгосрочной перспективе. По словам американского лидера, прочный мир для Украины должен подкрепляться её собственными возможностями по обороне сейчас и по сдерживанию агрессии в будущем.

«США будут содействовать тому, чтобы Украина могла сделать и то и другое, не путем отправки американских войск для участия в боевых действиях, а путем предоставления вооружений и боеприпасов, увеличения объемов предоставляемых разведывательных данных», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Лидер США Байден и глава киевского режима Зеленский подписали соглашение о безопасности, рассчитанное на десять лет. Обе стороны признали, что Украине нужны значительные вооружённые силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам НАТО.

Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных.

Аналогичные соглашения Украина заключила с рядом стран. В частности, Украина подписала в мае двустороннее соглашения о гарантиях безопасности с Бельгией и Испанией. В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове соглашение по безопасности с Украиной сроком на десять лет, документ включает предоставление Киеву военной помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад придерживается безответственной позиции по конфликту на Украине. Как отметил представитель Кремля, ряд стран Евросоюза и США постоянно повышают уровень эскалации и провоцируют ситуацию.