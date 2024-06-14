Москва, 14 июня, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели под Горловкой оператора НТВ Валерия Кожина по статьям об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ведомства.

НТВ Валерий Кожин

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ, ст. 144 УК РФ (убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи установят все обстоятельства совершения преступления и причастных к этому лиц.

В пресс-службе сообщили, что СК представит к ведомственным наградам Кожина (посмертно) и Алексея Ивлиева. Журналисты освещали деятельность следственных органов по фиксации преступлений киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, двое сотрудников НТВ и один офицер сопровождения 13 июня получили ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в посёлке Гольмовском. Пострадавших доставили в больницу. Съёмочная группа снимала репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ.

Мэр Горловки Иван Приходько 13 июня сообщил, что Валерий Кожин скончался в больнице.

Главный врач городской больницы № 2 Нелля Якуненко заявила, что трое пострадавших находились в коме на момент госпитализации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленной атаку на российских журналистов под Горловкой.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН, ОБСЕ и Управление верховного комиссара ООН по правам человека в связи с атакой ВСУ на репортёров. Омбудсмен принесла соболезнования родным погибшего оператора и пожелала скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.