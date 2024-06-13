Москва, 13 июня, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные организации, в том числе в ООН, ОБСЕ и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в связи с атакой ВСУ на сотрудников НТВ под Горловкой.

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«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — написала она в Telegram-канале.

Москалькова принесла соболезнования родным погибшего журналиста и пожелала скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. Она также напомнила, что в докладе за прошлый год предлагала присуждать репортёрам, работающим в зоне спецоперации, статус ветерана военной журналистики.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский, расположенный недалеко от Горловки. Ранения получили двое сотрудников НТВ, выполняя обязанности журналистов, и офицер сопровождения.

Оператор Валерий Кожин скончался от полученных ран. Врачи его оперировали в течение нескольких часов, но не смогли спасти. Корреспондента телеканала Алексея Ивлиева также прооперировали. Как сообщили его коллеги, состояние журналиста стабилизировалось, жизнь находится вне опасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинских боевиков в целенаправленной атаке журналистов под Горловкой, назвав это очередным терактом Киева. Она выразила надежду, что ООН отреагирует на трагедию.