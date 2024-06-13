Москва, 13 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Атака на российских журналистов под Горловкой была целенаправленной и является очередным терактом боевиков киевского режима. Об этом 13 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге.

Александр Демьянчук / ТАСС

«Буквально только что стало известно об очередном террористическом акте боевиков киевского режима против российских журналистов», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что репортёры находились при исполнении своих профессиональных обязанностей и служебного долга.

«В результате целенаправленного — это ключевое слово — целенаправленного обстрела <…> тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега оператор НТВ Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», — рассказала Захарова.

Она добавила, что пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу Горловки, за их жизни борются врачи.

Представитель МИД отметила, что западные чиновники из международных организаций становятся соучастниками преступлений киевского режима против российских журналистов. По её словам, они вольно или невольно подталкивают украинских нацистов к совершению новых злодеяний.

Захарова выразила надежду, что эта тема не останется без комментариев со стороны ООН и что представители всемирной организации найдут в себе силы сказать, кто нанёс удары, и осудить эти действия.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Ивлиев и двое его коллег получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский во время выполнения профессиональных обязанностей. Как сообщила главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко, все трое пострадавших на момент поступления в больницу находились в коме.

По данным НТВ, при обстреле в ДНР пострадали корреспондент Ивлиев и оператор Кожин. Третьим пострадавшим оказался офицер сопровождения.