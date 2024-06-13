Москва, 13 июня, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении взятки в размере 36 млн рублей начальник главного управления связи Вооружённых сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин заявил 13 июня, что готов активно сотрудничать со следствием.

Минобороны России Вадим Шамарин

«Готов полностью сотрудничать со следствием», — заявил он по видеосвязи на заседании второго Западного военного окружного суда в Москве.

Шамарин попросил отпустить его под домашний арест. Он добавил, что не собирается скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей. При этом с квалификацией предъявленного обвинения он не согласился.

Военный прокурор и следователь выступили против смягчения меры.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании Шамарина стало известно 23 мая. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 36 млн рублей. Суд решил отправить генерала в СИЗО на два месяца. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной за увеличение объёма поставок по госконтрактам для нужд Министерства обороны. Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года.

Суд на заседании 13 июня решил оставить Шамарина в СИЗО.

Преображенский суд Москвы 11 июня приговорил бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Сергея Харитонова к девяти годам тюрьмы по делу о взятке. По версии следствия, он получил взятку в размере 65 млн рублей. Уголовное дело против него возбудили осенью 2022 года.