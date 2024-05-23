Москва, 23 мая, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Фигуранты уголовного дела о взятке заместителя начальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер этого предприятия Елена Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве, следует из материалов дела.

Артем Геодакян/ТАСС Вадим Шамарин

«Постановлением Хамовнического районного суда г. Москвы от 14 марта 2024 года Гришиной Е. В. и Высокову А. П. продлен срок содержания под стражей на 2 месяца 13 суток, а всего до 10 месяцев 13 суток, то есть до 2 июня 2024 года», — говорится в постановлении суда.

По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от Высокова и Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению, добавили в СКР.

Как передавало ИА Регнум, о задержании 52-летнего Шамарина стало известно 23 мая. В этот же день он был арестован на два месяца военным судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски.

В Кремле задержание генерал-лейтенанта объяснили «борьбой с коррупцией», детали дела пока не разглашают. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

По официальной декларации Вадима Шамарина с 2011 по 2018 год он зарабатывал от 1 975 264 до 3 119 610 рублей в год. Официальный доход его супруги составлял от 133 977 до 872 882 рублей в год. Жена военнослужащего, по официальным данным, владела автомобилем Toyota RAV-4 2013 года выпуска.

Полиция также проверяет Шамарина на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжает активный сбор доказательств по делу о получении взятки в особо крупном размере.