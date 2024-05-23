Москва, 23 мая, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Начальнику главного управления связи Вооружённых сил России, замглавы Генштаба ВС генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили 23 мая в 235-м гарнизонном военном суде.

Минобороны РФ Вадим Шамарин

«Шамарин обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы», — сообщили в суде.

Отмечается, что Шамарин был арестован накануне сроком на два месяца — до 21 июля.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал. В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Басманный районный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.