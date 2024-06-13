Москва, 13 июня, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд на заседании 13 июня оставил в СИЗО начальника Главного управления связи российской армии генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в размере более 36 млн рублей.

Артем Геодакян/ТАСС Вадим Шамарин

«Постановление оставить без изменения», — сообщил судья.

Шамарин, который участвовал в судебном заседании по видеосвязи, попросил смягчить ему меру пресечения, заверив, что не намерен скрываться и готов сотрудничать со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, информация о задержании Шамарина появилась 23 мая. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 36 млн рублей и, по решению суда, отправили в СИЗО на два месяца. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, он в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной за увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны. Высоков и Гришина с лета прошлого года находятся под арестом. Вину Шамарин не признал.