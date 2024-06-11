Москва, 11 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны России Сергея Харитонова к девяти годам заключения по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд назначил Харитонову наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и учреждениях, а также органах и учреждениях местного самоуправления сроком на пять лет», — заявили в пресс-службе.

Харитонова признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия сумма полученной им взятки составила 65 миллионов рублей. Уголовное дело Харитонова возбудили осенью 2022 года.

Его бывший заместитель Роман Митюрев получил восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и учреждениях, а также органах и учреждениях местного самоуправления сроком на четыре года.

По версии следствия, чиновники требовали у руководителя подрядной организации «Инсистем» 65 млн руб. за возведение на военной базе за Полярным кругом энергосберегающей котельной стоимостью в 734 млн руб.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля стало известно об аресте заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Басманный суд Москвы арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня 2024 года. Позднее сообщалось, что замминистра обороны Иванову вменяют получение взятки в миллиард рублей.

23 мая сообщалось, что в Москве задержали начальника управления департамента Минобороны по обеспечению оборонного заказа Владимира Вертелецкого по подозрению в получении взятки. По информации «Известий», Вертелецкий помог коммерсанту с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль.

В этот же день появилась информация об аресте замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В середине мая в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его арестовали. В ходе обысков у Кузнецова нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Защита обжаловала арест. Позже сообщалось, что, по данным следствия, взятку главный кадровик Минобороны получил в виде коттеджа в Краснодаре стоимостью около 30 миллионов рублей.