Москва, 23 мая, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Военный суд арестовал замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба 235-го Гарнизонного военного суда.

Артем Геодакян/ТАСС

По информации «Известий», Шамарина арестовали до 21 июля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. Решением 235-го Гарнизонного военного суда его отправили в СИЗО.

Ранее Попов был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.

24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.