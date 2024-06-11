Москва, 11 июня, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил главу Министерства обороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации. Соответствующий указ во вторник, 11 июня, разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Александр Астафьев/РИА Новости

«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Белоусова А. Р. — министра обороны Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, занимавший прежде пост секретаря Совета безопасности Николай Патрушев стал помощником президента России, бывший министр обороны Сергей Шойгу — секретарём Совбеза РФ. Указ вступает в силу со дня подписания.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова на должность главы Министерства обороны России. Президент РФ отметил, что Белоусов является одним из лучших экономистов, способным координировать работу Минобороны с другими ведомствами и организовать работу ведомства с производителями оборонного сектора.

3 июня Андрей Белоусов впервые с момента назначения на должность главы Минобороны принял участие в совещании президента России с членами Совета безопасности. На предыдущем заседании Совбеза 31 мая, где обсуждались вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, Белоусов не присутствовал, поскольку находился в командировке в Астане.