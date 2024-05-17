Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Новый министр обороны России Андрей Белоусов является одним из лучших экономистов в стране, заявил в ходе государственного визита в Китай президент Владимир Путин 17 мая во время пресс-конференции в Харбине.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране, он был моим помощником по экономике, он был первым заместителем председателя правительства», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Белоусов благодаря такому опыту сможет координировать работу Минобороны с другими ведомствами страны. Его задача — организовать работу военного ведомства с научными центрами и производителями оборонного сектора.

«Он должен раскрыть Министерство обороны для инноваций», — объяснил президент назначение нового министра.

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Как сообщало ИА Регнум, Белоусов 14 мая в качестве кандидата на пост главы Минобороны назвал главные задачи для ведомства. В первую очередь необходимо обеспечить современной военной техникой подразделения, которые участвуют в СВО на Украине, отметил он.

Путин 14 мая подписал указ о назначении Белоусова министром обороны. При этом глава государства подчеркнул, что не планирует менять состав Генерального штаба армии. Сложившийся боевой блок показал успешную работу, добавил президент.