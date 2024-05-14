Москва, 14 мая, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны. Об этом 14 мая сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Глава государства назначил… Белоусова Андрея Рэмовича — министром обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент подписал соответствующий указ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Путин указом освободил Сергея Шойгу от должности исполняющего обязанности министра обороны и назначил на пост секретаря Совбеза России.

На место главы военного ведомства глава государства предложил назначить Белоусова, занимавшего ранее пост первого вице-премьера.

Выступая в Совфеде 14 мая, Белоусов заявил, что получил от президента задачу интегрировать военную экономику в экономику страны. По его словам, не менее важной задачей будет сделать военную экономику открытой для инноваций.

Также он обозначил приоритетные задачи оборонного ведомства. В их числе обеспечение военнослужащих современными вооружением и техникой в зоне СВО. По его словам, самым насущным вопросом является поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы.

13 мая в ходе консультаций в Совете Федерации Белоусов отметил, что Министерству обороны необходимо работать над социальным обеспечением участников специальной военной операции и их лечением. Кроме того, он отметил, что нужно заняться ситуацией с избыточной бюрократией и бумажной волокитой, связанной с подтверждением льгот военных. Это должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия.