Москва, 3 июня, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов 3 июня впервые с момента назначения на эту должность принял участие в совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Совещание проходило в режиме онлайн. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах Белоусов появился на экране на фоне национального флага и флага Министерства обороны в форме с серебряным шитьём на погонах.

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На предыдущем заседании Совбеза 31 мая, где обсуждались вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, Белоусов не присутствовал, поскольку находился в командировке в Астане.

Министр обороны является действительным государственным советником России 1-го класса.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня президент обсудил с членами Совбеза вопросы информационной безопасности. С основным докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

14 мая президент России подписал указ о назначении Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера, министром обороны. Экс-глава ведомства Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности.

Белоусов, говоря о первоочередных задачах Министерства обороны, назвал в их числе необходимость обеспечить современной военной техникой подразделения, которые участвуют в проведении специальной военной операции.

Белоусов является одним из лучших экономистов, и благодаря этому сможет координировать работу Минобороны с другими ведомствами страны, его задача — организовать работу военного ведомства с научными центрами и производителями оборонного сектора, отмечал Владимир Путин.