Москва, 23 мая, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Москве задержали начальника управления департамента Минобороны по обеспечению оборонного заказа Владимира Вертелецкого по подозрению в получении взятки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, Вертелецкий помог коммерсанту с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день стало известно об аресте замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

14 мая стало известно, что в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его арестовали. В ходе обысков у Кузнецова нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Защита обжаловала арест. Позже стало известно, что, по данным следствия, взятку Кузнецов получил в виде коттеджа на улице Грибоедова в Краснодаре стоимостью около 30 млн рублей.

24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 23 мая назвал борьбу с коррупцией последовательной работой правоохранительных органов.