Москва, 10 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Все поручения президента Владимира Путин, которые он обозначил на пленарном заседании Петербургского экономического форума, должны быть выполнены в срок и в полном объёме, заявил 10 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Глава правительства напомнил, что президент на ПМЭФ озвучил ряд инициатив, которые необходимы для структурной перестройки экономики и касаются всех жителей страны. Предложения президента направлены на поддержку отраслей и социальной сферы, предпринимательской активности и в целом на развитие страны.

Мишустин остановился на некоторых из поручений президента. Он отметил, что с 1 февраля следующего года в стране возобновят индексацию пенсий работающим гражданам. В России таких людей более 7 млн 800 тысяч. Им важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться и делиться опытом с молодым поколением специалистов.

В рамках реализации ещё одного поручения Путина со следующего года минимальный размер оплаты труда будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит «практически половину от такого показателя», сообщил Мишустин. МРОТ будет больше 22 тысяч рублей в месяц, а к 2030 году — не менее 35 тысяч рублей.

Премьер-министр отметил, что правительство должно реализовать все эти задачи. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять реализацию поручений под личный контроль. Нужно в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки в федеральное законодательство, заявил Мишустин, добавив, что в процессе возобновления индексации пенсий не должно быть сбоев.

«Рассчитываем, что все необходимые решения будут приняты уже в весеннюю сессию», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

На пленарном заседании ПМЭФ 7 июня Путин заявил, что в России к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка должна увеличиться вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта. Он поручил правительству и Банку России предложить дополнительные меры по стимуляции выхода компаний на биржу со своими ценными бумагами.

Также президент поручил правительству и ЦБ РФ продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках специальной программы поддержки добровольных долгосрочных накоплений. Президент поручил увеличить срок софинансирования сбережений граждан на срок до десяти лет.

В этом году, отметил президент, в стране появится сберегательный сертификат, позволяющий гражданам размещать средства в банках на срок свыше трёх лет и под больший процент, чем по обычным депозитам.

Кроме того, с нового года в стране начнёт действовать долевое страхование жизни граждан, при этом будет совмещён принцип классического страхования и инвестирования.

Также президент поручил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, уточнив, что она возобновится с февраля. Глава государства сообщил, что МРОТ с 2025 года будет привязан к медианной зарплате и составит 22 тысячи рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на реализацию поручений президента из бюджета выделят девять триллионов рублей до 2030 года.