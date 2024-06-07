Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Порядка 9 трлн рублей будет использовано до 2030 года на реализацию поручений президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Известиям» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«По нашим оценкам, тот уровень, который позволит обеспечить решения президента, — порядка 9 трлн рублей до 2030 года. Будет больше возможностей у государства, налоговых и доходных источников — конечно, цифра будет повышаться», — отметил Силуанов.

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля этого года. В числе главных направлений развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержка молодёжи. Также в рамках послания президент сообщил о появлении пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».