Москва, 7 июня, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необходимости возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам.

Kremlin. ru

«Сегодня, на мой взгляд, совпало два фактора. И рабочих рук не хватает, и люди пенсионного возраста, и пенсионеры, выходящие на пенсию, это, как правило, особо квалифицированные специалисты. И они нужны экономике», — сказал глава государства.

По его словам, нужно поддержать людей и обеспечить социальную справедливость. Президент подчеркнул, что это один из приоритетов социальной политики страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент заявлял в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, что государство закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий в России.

Министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2023 года озвучил, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. Путин, в свою очередь, отмечал, что индексация социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов граждан. Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.

Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ призвал органы прокуратуры использовать свои широкие полномочия, чтобы добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий.