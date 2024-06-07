Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Александр Рюмин/ТАСС

«Из-за финансовых, бюджетных ограничений, в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам», — сказал Путин.

«Единой России» поручено подготовить соответствующий законопроект и принять в Госдуме в весеннюю сессию, добавил российский лидер.

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Перед пленарным заседанием ПМЭФ во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым Путин отметил, что для возврата пенсий работающим пенсионерам совпало два фактора: нехватка кадров в России, а также высокая квалификация людей, выходящих на пенсию.

Вместе с тем, возврат индексации обеспечит социальную справедливость, что является одним из приоритетов социальной политики страны, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент заявлял в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, что государство закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий в России.

Министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2023 года озвучил, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. Путин, в свою очередь, отмечал, что индексация социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов граждан. Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.

Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ призвал органы прокуратуры использовать свои широкие полномочия, чтобы добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий.