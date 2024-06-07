Москва, 7 июня, 2024, 16:10 — ИА Регнум. С 2025 года МРОТ в России составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Александр Манзюк/ТАСС

Путин сообщил, что в дальнейшем МРОТ будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.

«Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тысячи рублей в месяц. То есть вырастет ещё примерно на 15%», — сказал глава государства.

При этом в дальнейшем это цифра будет расти, добавил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Путин в своём указе «О национальных целях развития России» поручил обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами и к 2030 году добиться повышения МРОТ вдвое, до 35 тыс. рублей.

Достижение таких показателей будет свидетельствовать о выполнении национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», отмечается в документе.

4 апреля президент объявил о планах продолжить индексацию МРОТ. В ближайшие годы, указал глава государства, этот показатель должен вырасти вдвое и к 2030 году составить 35 тыс. рублей.

Глава государства отметил, что повышение МРОТ отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Он подчеркнул, что рост экономики России нужно конвертировать в увеличение доходов граждан.

Позднее депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить нынешний МРОТ — 19,2 тыс. рублей — до 30 тыс. рублей. Законопроект подготовили к внесению на отзыв в правительство.

МРОТ — важный, отправной показатель, к которому привязаны многие начисления, включая социальные выплаты и штрафы, но его повышение может повлечь и побочные эффекты, например, стимулировать инфляцию, отмечал в беседе с ИА Регнум главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев. Чтобы избежать негативного развития событий, необходимо провести расчёты, и, кроме того, важно сопровождать повышение МРОТ системными мерами, подчеркнул эксперт.