Москва, 12 февраля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Повышение доходов и качества жизни российских граждан является приоритетом для властей, заявил 12 февраля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«Наша главная задача, наш безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей», — заявил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что рост доходов является очень важным показателем.

Президент России 27 ноября 2023 года подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. Таким образом, по сравнению с 2023 годом МРОТ вырастет на 18,5% — с 16 242 рублей. Принятие закона, как ожидается, поспособствует обеспечению роста заработной платы для примерно 4,8 млн работников.

Также 27 ноября российский лидер подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента.