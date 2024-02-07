Москва, 7 февраля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил, что индексация ряда социальных выплат в стране с 1 февраля коснулась почти 20 млн граждан. Об этом глава государства заявил 7 февраля на совещании с членами правительства.

Александр Кряжев/РИА Новости

«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», — заявил Путин.

Так, размер материнского капитала на первого ребенка вырос до 630 тысяч рублей, на второго ребенка — до 833 тысяч рублей. Президент также обратил внимание, что с 1 января на 18,5%, до 19 242 рублей вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Помимо этого, на 7,5% увеличили единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховую пенсию у 31 млн неработающих пенсионеров.

Выплаты, пособия и компенсации ежегодно индексируют с 1 февраля на базе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Путин по видеосвязи 7 февраля провёл совещание с членами правительства. Основная тема обсуждения — развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе. В начале встречи рассмотрели ряд оперативных вопросов.

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Как сообщало ИА Регнум, министр финансов России Антон Силуанов заявил в октябре 2023 года, что размер средней пенсии, который будет в стране в 2024 году, достигнет 23,2 тыс. рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета запланировали индексацию прожиточного минимума пенсионера на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году. Кроме того, общий объём единого пособия для семей с детьми, которое затронет 10 млн россиян, превысит 4 трлн до 2026 года.

Военные пенсии с 1 октября 2024 года предположили увеличить на 4,5%.

В середине ноября 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за первые девять месяцев этого года сертификат на материнский капитал получили свыше 373 тысяч семей.

Путин 18 сентября 2023 года на совещании по проекту бюджета на период с 2024 по 2026 год потребовал просчитать федеральный бюджет так, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы, и в первую очередь гарантировал выполнение всех социальных обязательств перед россиянами.