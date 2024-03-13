Москва, 13 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Государство закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий в России, заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин.

РИА Новости

На первом этапе государство должно полностью выполнить все задачи, поставленные в послании Федеральному собранию, отметил президент.

«У нас большие планы. Они носят совершенно конкретный характер в сфере развития экономики, социальной области, поддержки материнства, детства, семей с детьми, поддержки пенсионеров», — сказал Владимир Путин.

В последнее время руководители государства мало об этом говорят, но в бюджет обязательно закладываются ресурсы на индексацию пенсий и пособий, в том числе в части долговременного ухода для людей, которые нуждаются в этом, отметил президент.

«Разумеется, страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Всё это вместе мы должны будем многократно преумножить — и будущее будет обеспечено», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее был опубликована полная версия интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву. Президент ответил, в частности, на вопросы о послании Федеральному собранию, ходе проведения СВО, вопросах поддержки семей, ситуации с мигрантами в России, ядерном оружии и другие.

В будущем Россия должна иметь более технологичную экономику, основанную на научных достижениях, и быть самодостаточной в сфере безопасности и обороны, сказал, в частности, глава государства. Так президент ответил на вопрос, какую страну он бы хотел оставить внукам.

Министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2023 года заявил, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. Путин в свою очередь отмечал, что индексация социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов граждан. Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.