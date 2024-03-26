Москва, 26 марта, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ призвал органы прокуратуры использовать свои широкие полномочия, чтобы добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий.

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«Нужно добиваться своевременных и полных выплат заработных плат и пенсий, пособий, субсидий, использовать для этого данные широкие полномочия», — отметил глава государства.

Вместе с тем российский лидер призвал усилить работу по ряду направлений, в том числе по защите трудовых и социальных прав граждан, а также в сфере ЖКХ.

Кроме того, президент отметил, что все вопросы, определяющие качество жизни, а также благополучие российских семей и каждого гражданина, должны быть приоритетом для органов прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Путин заявил, что российские власти будут продолжать индексацию зарплат сотрудников МЧС.

Российский лидер напомнил, что в прошлом году в России были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, работающим в особых условиях на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.