Братислава, 5 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит, что в него стрелял «одинокий сумасшедший». Об этом словацкий премьер заявил в первом после покушения на него видеообращении, размещённом на его странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

«В конце-концов очевидно, что он был всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политические неудачники, разочарованная оппозиция развивали в Словакии до непреодолимых масштабов. У меня нет причин думать, что это нападение сумасшедшего одиночки», — сказал он.

Фицо отметил, что не чувствует ненависти к человеку, который напал на него. Он добавил, что не будет предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба.

Премьер Словакии сказал, что рассчитывает вернуться к работе в конце июня или начале июля.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвёл пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. В покушении на премьер-министра обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, он признал вину.

Глава МИД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что обвиняемый поддерживал киевский режим и выступал против остановки поставок вооружений для ВСУ. Он также уточнил, что у обвиняемого мог быть сообщник. По словам главы МИД, кто-то стёр историю на странице Цинтулы в одной из соцсетей.

25 мая стало известно об улучшении состояния здоровья Роберта Фицо. 30 мая появилась информация о том, что премьер-министра выписали из больницы города Банска-Бистрица и доставили в его дом в Братиславу, где он продолжит лечение.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отмечал, что покушение на Фицо стало попыткой убрать неугодного либеральным элитам человека. Он напомнил, что действующий премьер-министр Словакии не побоялся выступить в защиту интересов своей страны.

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением. По его словам, он знает Фицо как мужественного и сильного духом человека. Эти качества, подчеркнул российский лидер, помогут премьеру Словакии выстоять в сложной ситуации.