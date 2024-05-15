Москва, 15 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой назвал чудовищным преступлением покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Как сообщает Кремль, в телеграмме российский лидер отметил, что знает Фицо как мужественного и сильного духом человека, а также выразил надежду на то, что эти качества помогут ему выстоять в сложной ситуации.

«С негодованием узнал о покушении на жизнь Фицо, это чудовищное предступление не может иметь никаких оправданий…Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», — говорится в обращении президента РФ.

Фицо получил ранения 15 мая после того, как вышел к сторонникам после выездного заседания кабмина. Находившийся в толпе мужчина, по данным СМИ — местный 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, сделал несколько выстрелов в премьера, ранив того в грудь, живот и руку. Нападавшего задержали на месте.

Официального подтверждения его личности пока нет.

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Фицо на вертолёте доставили в одну из больниц. К моменту публикации операция длилась уже больше часа. На странице премьера в одной из соцсетей было опубликовано сообщение о том, что врачи всё ещё опасаются за его жизнь. По данным словацких СМИ, состояние Фицо оценивается как тяжёлое.

Причины нападения пока неизвестны. В Словакии возбудили уголовное дело по факту попытки убийства.

Ряд европейских политиков тажке выразили слова поддержки Роберту Фицо. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен категорически осудила нападение, а генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал случившееся шокирующим.

Российское посольство направило в словацкий кабмин письмо, в котором выразило сочувствие и уверенность в том, что преступники понесут заслуженное наказание.

Фицо европейские СМИ ранее часто называли пророссийским политиком из-за того, что он вытсупал за урегулирование украинского конфликта и не хотел отправлять оружие Киеву.