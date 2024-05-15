Путин назвал чудовищным преступлением покушение на премьера Словакии Фицо
Москва, 15 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой назвал чудовищным преступлением покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.
Как сообщает Кремль, в телеграмме российский лидер отметил, что знает Фицо как мужественного и сильного духом человека, а также выразил надежду на то, что эти качества помогут ему выстоять в сложной ситуации.
«С негодованием узнал о покушении на жизнь Фицо, это чудовищное предступление не может иметь никаких оправданий…Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», — говорится в обращении президента РФ.
Фицо получил ранения 15 мая после того, как вышел к сторонникам после выездного заседания кабмина. Находившийся в толпе мужчина, по данным СМИ — местный 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, сделал несколько выстрелов в премьера, ранив того в грудь, живот и руку. Нападавшего задержали на месте.
Официального подтверждения его личности пока нет.
Фицо на вертолёте доставили в одну из больниц. К моменту публикации операция длилась уже больше часа. На странице премьера в одной из соцсетей было опубликовано сообщение о том, что врачи всё ещё опасаются за его жизнь. По данным словацких СМИ, состояние Фицо оценивается как тяжёлое.
Причины нападения пока неизвестны. В Словакии возбудили уголовное дело по факту попытки убийства.
Ряд европейских политиков тажке выразили слова поддержки Роберту Фицо. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен категорически осудила нападение, а генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал случившееся шокирующим.
Российское посольство направило в словацкий кабмин письмо, в котором выразило сочувствие и уверенность в том, что преступники понесут заслуженное наказание.
Фицо европейские СМИ ранее часто называли пророссийским политиком из-за того, что он вытсупал за урегулирование украинского конфликта и не хотел отправлять оружие Киеву.