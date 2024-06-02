Будапешт, 3 июня, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Кампания ненависти, развернутая политическими оппонентами премьер-министра Словакии Роберта Фицо, привела к покушению на него. Об этом заявил в интервью журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Министр побеседовал с белорусским телеканалом ОНТ. Он отметил, что нападки на словацкого политика начались после того, как стало ясно, что после прихода нового правительства в Словакии страна отказалась от прежнего курса и пошла суверенным путём, выступая за мир.

Сийярто уточнил, что кампанию против Фицо вели как либеральные деятели, так и мейнстрим СМИ, который также придерживается либеральных идей. Глава МИД назвал безумием произошедшее со словацким премьер-министром.

«Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!» — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что призывы к убийству и разжигание ненависти нельзя рассматривать как часть свободы слова.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что покушение на Роберта Фицо стала попыткой убрать неугодного либеральным элитам человека. Он напомнил, что действующий премьер-министр Словакии не побоялся выступить в защиту интересов своей страны.

Покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Пострадавшего доставили в больницу, где провели ему срочную операцию. 17 мая Фицо перенёс ещё одну операцию.

В покушении на премьер-министра обвинили 71-летнему писателя Юрая Цинтулу. Глава МИД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что обвиняемый поддерживал киевский режим и выступал против остановки поставок вооружений для ВСУ. Цинтула признал вину.

19 мая Шутай-Эшток уточнил, что у обвиняемого мог быть сообщник. По словам, главы, кто-то стёр историю на странице Цинтулы в одной из соцсетей.

25 мая стало известно об улучшении состояния здоровья Роберта Фицо. 30 мая появилась информация о том, что премьер-министра выписали из больницы города Банска-Бистрица и доставили в его дом в Братиславу, где он продолжит лечение.