Москва, 29 мая, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в Чёрном море два безэкипажных катера украинской армии, которые следовали в направлении Крыма. Об этом 29 мая сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости

«Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что украинские морские дроны уничтожили около 11:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая в военном ведомстве сообщили об уничтожении российскими военными трёх украинских безэкипажных катеров. Отмечалось, что морские беспилотники следовали в направлении Крыма.

Вооружённые силы России 17 мая отразили массированную атаку БПЛА и безэкипажных катеров на Севастополь. Часть обломков сбитых беспилотников упали на городскую подстанцию, в результате чего отключилась часть её оборудования.

Минобороны 6 мая опубликовало видеозапись уничтожения безэкипажного катера ВСУ российским вертолётом Ка-27 в Чёрном море. Морской дрон удалось уничтожить, при этом его боевая часть сдетонировала.