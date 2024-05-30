Симферополь, 30 мая, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Работу Керченской паромной переправы возобновили после атаки Вооружённых сил Украины, сообщил 30 мая министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко.

Наталия Судец ИА REGNUM

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — сообщил ТАСС со ссылкой на запись в Telegram-канале Лукашенко, опубликованную в 17:57 мск.

Однако эта запись в Telegram-канале Лукашенко отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 30 мая сообщил, что два парома получили повреждения в результате падения фрагментов ракет ВСУ, сбитых военными в Керчи. Повреждения получили автомобильный и железнодорожный паромы. Жертв удалось избежать.

Крючков тогда заявил, что работа паромной переправы возобновится после обследования повреждений.