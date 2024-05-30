Керчь, Крым, 30 мая, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Два парома получили повержения в результате падения фрагментов ракет ВСУ, сбитых военными в Керчи. Об этом сообщил 30 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный…» — написал он в своём Telegram-канале.

Крючков отметил, что жертв удалось избежать. Советник также уточнил, что из-за удара ВСУ оказалось повреждено остекление надстроек.

Он добавил, что работа паромной переправы возобновится после обследования повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая советник украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Юрий Сак заявил, что Киев уже пользуется разрешением Лондона применять британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Это оружие вошло в очередной пакет британской военной помощи Украине. Сак добавил, что Украина создаёт собственное вооружение, которое применяется для ударов по РФ.

29 мая морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в Чёрном море два безэкипажных катера ВСУ. Вражеские судна следовали в направлении Крыма. Кроме того, удалось обезвредить один морской дрон ВСУ, который также направлялся в сторону Крымского полуострова.