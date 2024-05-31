Вашингтон, 31 мая, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Заявление о безумстве президента США Джозефа Байдена сделала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) из-за его решения разрешить Киеву применять американское вооружение для ударов по территории России. Об этом 30 мая Грин написала на своей странице в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден втайне дал Украине разрешение наносить удары по территории России с применением американского оружия — эскалация, которая может привести нас к прямой войне с Россией. У Джо Байдена не только деменция, но и безумие!» — пишет Тейлор-Грин.

Конгрессвумен добавила, что США должны стремиться к миру, а не развязывать мировую войну.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Politico, президент США Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только у границ Харьковской области.

При этом Пентагон опроверг смену позиции по применению американского оружия ВСУ. В военном ведомстве заверили, что предоставляемая Киеву военная помощь должна использоваться на территории Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. Более того, по его словам, у Киева уже есть возможность наносить удары по российской территории, так как некоторые страны Запада не запрещали ему это делать.

Издание The New York Times написало, что президент США Байден неизбежно выдаст разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Утверждается, что в Белом доме уже запустили ускоренную процедуру пересмотра запрета на использование украинской армией военной помощи США.

28 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отметил, что США знают о стремлении Киева использовать западное оружие для ударов по РФ, но якобы, как и раньше, не поддерживают такие стремления.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможный ответ России на удары по её территории знают президент и военные. Представитель Кремля подчеркнул, что они принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.

Президент России Владимир Путин отмечал, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных заявлений и действий.