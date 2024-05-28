Москва, 28 мая, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Возможный ответ России на удары по её территории знают президент Владимир Путин и военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Это знают Верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», — цитируют пресс-секретаря «Известия».

По словам Пескова, Запад пока не пришёл к единому мнению по вопросу использования западного оружия. Некоторые члены альянса уже начали задаваться вопросом, стоит ли продолжать эскалацию конфликта. Но у западных представителей военный оголтелый запал начинает доминировать, поэтому России нужно принимать меры и продолжать специальную военную операцию.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 мая главы минобороны стран — участниц Евросоюза собрались обсудить возможность снятия ограничений на использование поставленного Киеву Западом оружия для нанесения ударов по территории России. Верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит проблемы в нанесении Украиной ударов по территории России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз предложил разрешить Украине бить западным оружием по России. По словам генсека, украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, что делает очень сложной для них оборону. Позднее Столтенберг уточнил, что решения о снятии ограничений будут принимать страны — члены НАТО по отдельности, так как такие вопросы находятся на национальном уровне, а не на уровне альянса.

28 мая стало известно, что Германия и Италия выступили против ударов Киева по России западным оружием. По информации источника одного из европейских изданий, многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России.

Как сообщало ИА Регнум, Песков назвал предложения Столтенберга военным экстазом в НАТО. При этом официальный представитель Кремля заявил, что НАТО фактически уже вступило в прямую конфронтацию с Россией.