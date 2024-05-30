Вашингтон, 30 мая, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России неизбежно выдаст президент США Джозеф Байден. Об этом 29 мая сообщило издание The New York Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Советники американского лидера заверили журналистов издания, что Байден поменяет свою позицию по вопросу использования американского вооружения для ударов по территории России. По мнению источников издания, изменение позиции Байдена «неизбежно», но он выдвинет требование использовать американское вооружение лишь для ударов по военным целям.

Утверждается, что в Белом доме уже запустили ускоренную процедуру пересмотра запрета на использование украинской армией военной помощи США.

«Помощники по национальной безопасности проводят то, что они назвали «очень оживленным процессом», чтобы дать официальную рекомендацию президенту, зная, что импульс в войне смещается в сторону России», — поясняется в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. 27 мая Столтенберг вновь предложил разрешить ВСУ бить западным оружием по целям на российской территории.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 мая рассказал, что главы минобороны стран объединения обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России. Дипломат указал, что он не видит проблемы в нанесении Украиной таких ударов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что западные политики не смогут «незаметно» пересечь последнюю грань, отделяющую от полномасштабного конфликта с Россией.

Президент России Владимир Путин на фоне заявлений генсека НАТО Столтенберга об ударах по России уточнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Российский лидер также указал на то, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая подобные заявления.