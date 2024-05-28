Вашингтон, 29 мая, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Власти США знают о стремлении киевского режима использовать западное оружие для ударов по территории РФ, но якобы не поддерживают подобные действия. Об этом заявил журналистам 28 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«В настоящий момент в нашей политике нет изменений», — сказал он.

Кирби также утверждает, что США якобы не способствуют нанесению ударов по российской территории с применением западных вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Киев призвал Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против целей в России. Это обращение поступило на фоне продвижения российских войск в Харьковской области.

Ранее также генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил страны Североатлантического альянса разрешить Киеву наносить их оружием удары по территории России. Он отметил, что это связано со сложным положением, в котором оказались ВСУ.

21 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ никогда не били западным оружием по территории России. Он уточнил, то Украина ведёт переговоры по указанному вопросу, но пока не добилась конкретных решений от своих союзников.