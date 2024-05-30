Москва, 30 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. США и страны НАТО намерены продолжать войну с Россией, что грозит им серьёзными последствиями, заявил 30 мая на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Это всё, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряжённости», — сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание на нагнетание обстановки со стороны государств — участников НАТО и особенно США.

«Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряжённости. Мы понимаем, что эта негативная тенденция в их подходе, к сожалению, сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», — подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times написало, что президент США Джозеф Байден неизбежно выдаст разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России. Утверждается, что в Белом доме уже запустили ускоренную процедуру пересмотра запрета на использование украинской армией военной помощи США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. Более того, по его словам, у Киева уже есть возможность наносить удары по российской территории, так как некоторые страны Запада не запрещали ему это делать.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 мая рассказал, что главы минобороны стран объединения обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России. Дипломат указал, что он не видит проблемы в нанесении Украиной таких ударов.

По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории России приведёт к ответным ударам со стороны Москвы, поэтому это безумная идея.

Президент России Владимир Путин отмечал, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных заявлений и действий.

Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия, заявила 30 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.