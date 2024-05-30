Будапешт, 30 мая, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории России приведёт к ответным ударам со стороны Москвы, поэтому это безумная идея, заявил 30 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Думаю, что использование западного оружия украинцами во внутренних районах России — это безумная идея, потому что, как мы видели до сих пор, русские будут наносить ответные удары, и у них нет недостатка в боеприпасах», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times написало, что президент США Джозеф Байден неизбежно выдаст разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России.

Утверждается, что в Белом доме уже запустили ускоренную процедуру пересмотра запрета на использование украинской армией военной помощи США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. Более того, по его словам, у Киева уже есть возможность наносить удары по российской территории, так как некоторые страны Запада не запрещали ему это делать.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 мая рассказал, что главы минобороны стран объединения обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России. Дипломат указал, что он не видит проблемы в нанесении Украиной таких ударов.

Президент России Владимир Путин в этот же день отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных заявлений и действий.

Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия, заявила 30 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.