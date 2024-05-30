Москва, 30 мая, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия, заявила 30 мая на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Ответ российских вооружённых сил на подобные действия будет соразмерным, безопасность России будет обеспечена, как сказал президент России Владимир Путин, за счёт создания санитарной зоны на Украине», — сказала она

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times написало, что президент США Джозеф Байден неизбежно выдаст разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России.

Утверждается, что в Белом доме уже запустили ускоренную процедуру пересмотра запрета на использование украинской армией военной помощи США.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. 27 мая Столтенберг вновь предложил разрешить ВСУ бить западным оружием по целям на российской территории.

Президент России Владимир Путин на фоне заявлений генсека НАТО уточнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Российский лидер также указал на то, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая подобные заявления.

Кроме того, российский лидер 17 мая заявил, что обстрелы украинской армией российских территорий вынуждают Россию брать под контроль регионы Харьковской области. Он подчеркнул, что в этом виноват киевский режим. Президент также сообщил, что пока нет планов брать под контроль Харьков.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, пригрозил, что Запад, поставляя Киеву всё более дальнобойные ракеты, может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши.