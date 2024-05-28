Брюссель, 28 мая, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Глава минобороны стран — участниц Евросоюза в ходе заседания обсудят возможность снятия ограничений на использование поставленного Киеву Западом оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом 28 мая заявил журналистам верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на это заседание в Брюсселе.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе заседания поднимет вопрос о снятии ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по российской территории.

«Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос», — сказал он.

Глава евродпиломатии уточнил, что не видит проблемы в нанесении Украиной ударов по территории России.

«Я могу ответно бороться против того, кто борется со мной со своей территории», — пояснил Боррель, добавив, что уверен в том, что некоторые члены ЕС будут говорить о риске эскалации конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая генсек НАТО в очередной раз предложил разрешить ВСУ бить западным оружием по целям на российской территории. До этого Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России.

Позднее в этот же день Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС обсудили отмену ограничений на применение оружия НАТО для ударов по российской территории. Глава евродипломатии отметил, что дебаты по этому вопросу в ЕС набирают обороты.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 24 мая заявил, что украинские войска уже используют западное оружие для нанесения ударов по гражданским объектам в России за пределами зоны конфликта. Глава МИД также позднее отметил, что Столтенберг не имеет права делать заявления от лица всех членов альянса по вопросу, который не выносили на общее обсуждение.