Москва, 29 мая, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Румынский режим в Молдавии, который возглавляет президент Майя Санду, оккупировал указанную республику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Так она отреагировала на задержание в аэропорту Кишинёва лидера молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу.

«Сандуны — это парилка в аэропорту Кишинёва, которую румынский режим Санду устроил для граждан оккупированной им Молдавии», — сказала Захарова в комментарии, опубликованном в Telegram-канале «Рен ТВ».

Это уже не первый случай задержания оппозиционеров в Молдавии. Так, в начале мая лидер молдавской партии «Шор» Илан Шор заявил, что в аэропорту Кишинёва силовики безосновательно задерживают прилетевших из Москвы членов оппозиционного блока «Победа».

Как сообщало ИА Регнум, задержанного в Молдавии Алексея Лунгу обвиняют в провозе запрещённых предметов. Супруга политика отметила, что у него забрали паспорт.

15 мая минюст Молдавии заявил, что потребовал через суд ограничить деятельность партии «Шанс». Организацию обвинили в невыполнении должным образом требования по отчёту о расходовании средств в ходе выборов в местные органы власти, которые прошли в ноябре 2023 года.

Кандидаты от «Шанса» не смогли поучаствовать в выборах, поскольку партию сняли с предвыборной гонки. Власти Молдавии объяснили своё решение тем, что в эту организацию вошли члены партии «Шор», ранее запрещённой в республике.