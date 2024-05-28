Кишинёв, 28 мая, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу 28 мая задержали в аэропорту Кишинёва, когда он прилетел из Москвы, сообщил телеканал «Первый в Молдове».

DUMITRU DORU /EPA/ТАСС Глава партии «Шанс» Алексей Лунгу

«Алексея задержали на паспортном контроле. Без объяснения причин», — сообщила журналистам депутат парламента Молдавии Ирина Лозован.

Она отметила, что у Лунгу также забрали паспорт. Жена задержанного политика сообщила телеканалу, что его обвиняют в провозе запрещённых предметов.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст Молдавии 15 мая заявил, что обратился в суд с требованием ограничить деятельность партии «Шанс». Основанием для этого стало обращение Центризбиркома республики. Партию обвиняют в невыполнении должным образом требования отчитаться о расходовании средств в ходе выборов в местные органы власти, которые прошли в ноябре 2023 года.

При этом кандидаты от «Шанса» не смогли принять участие в выборах, так как Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии сняла партию с предвыборной гонки. Это объяснили тем, что в партию вошли члены ранее запрещённой партии «Шор», которую создал покинувший страну бизнесмен Илан Шор.

Представители молдавской оппозиции ранее также жаловались на притеснения со стороны властей. 4 мая 2024 года Шор заявил, что в аэропорту Кишинёва силовики безосновательно задерживают прилетевших из Москвы членов оппозиционного блока «Победа».

22 апреля в Кишинёве на несколько часов задержали делегатов съезда молдавской оппозиции, который состоялся в Москве. Погранслужба продержала участников съезда «Победа» около трёх часов без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили. На следующий день участники съезда рассказали, что по возвращении в Кишинёв их запугивали и допрашивали.