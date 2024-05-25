Кишинёв, 25 мая, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Минюст Молдавии запросил у России экстрадиции лидера молдавского оппозиционного блока «Победа» Илана Шора. Об этом сообщила глава молдавского ведомства Вероника Михайлов-Морару.

Novak Nikita/Global Look Press Илан Шор

«Мы также запросили экстрадицию у Российской Федерации для исполнения решений Апелляционной палаты. Пока мы не получили ответа», — сказала чиновница в эфире телеканала PRO TV.

Министр добавила, что ведомство пытается получить из официальных источников подтверждение заявлений Шора в СМИ о наличии у него гражданства России. Кроме того, минюст Молдавии ожидает ответа от властей Израиля на повторный запрос об экстрадиции.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2017 года Шора приговорили в Молдавии к 7,5 года лишения свободы по делу о банковских махинациях и запретили ему покидать молдавскую территорию. В феврале 2019 года оппозиционера избрали депутатом.

В июне 2019 года он покинул Молдавию. После этого власти республики лишили Шора депутатского иммунитета и возбудили против него три уголовных дела, а также объявили в международный розыск. В 2021 году оппозиционер снова стал депутатом в Молдавии.

В ноябре 2023 года Кишинёв попросил Интерпол помочь задержать политика. 15 февраля 2024 года глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу сообщил, что Россия отказалась выдавать Илана Шора молдавским властям. По его утверждениям, в Москве заявили, что Интерпол не должен вмешиваться в политические, военные, религиозные и расовые вопросы.

В конце апреля Шор назвал Молдавию захваченным государством, в котором уже фактически сформировали ГУЛАГ и которое любого оппозиционера изначально считает предателем. 7 апреля Шор заявил, что ответственность за разрыв отношений России с Молдавией несёт правящая в республике Партия действия и солидарности. Он добавил, что жители Молдавии не поддерживают такую политику.