Молдавия, 19 июня, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Конституционный суд Молдавии 19 июня поддержал запрос правительства страны о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию «Шор». На момент оглашения настоящего решения политическая партия «Шор» считается распущенной», — огласил решение глава суда Николай Рошка.

Как сообщалось ранее, в Молдавии в июне 2023 года проходят массовые митинги оппозиционных партий. Их участники недовольны как экономической, так и внутренней и внешней политикой правительства страны и президента Майи Санду.

В частности, протестующие высказывались против уголовного преследования экс-президента, лидера социалистов Игоря Додона и попыток запретить партию «Шор». Также участники акций отмечали, что под руководством Санду в Молдавии фиксируются рекордные за 20 лет инфляция, рост цен на продукты, газ и электричество.

В апреле 2023 года апелляционная палата Кишинева приговорила лидера партии «Шор» Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе крупных сумм денег из банков страны. Шор, предположительно, находится в Израиле, Кишинёв попросил о его экстрадиции.

В мае 2023 года заместитель Шора Марина Таубер была задержана и помещена в СИЗО. Позднее суд вынес решение о её переводе под домашний арест.