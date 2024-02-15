Молдавия, 15 февраля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Россия отказалась выдавать молдавским властям оппозиционного политика Илана Шора. Об этом глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил в эфире телеканала TV8.

Максим Блинов/РИА Новости Молдавский оппозиционный политик, лидер партии «Шор» Илан Шор

По его словам, Шор находится в России, это подтвердили в письме российские коллеги Центиу. Но выдавать политика Молдавии Россия не будет. Согласно позиции Москвы, Интерпол не должен вмешиваться «в политические, военные, религиозные и расовые вопросы».

«Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», — сказал Центиу.

Ранее Шор заявлял журналистам, что может переехать в Россию. Здесь живут его жена — российская певица Жасмин — и дети.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2017 года Шора приговорили в Молдавии к 7,5 года лишения свободы в рамках дела о банковских махинациях и запретили покидать страну. В феврале 2019 года глава партии «Шор» стал депутатом, а в июне того же года уехал из Молдавии. Позже его лишили депутатского иммунитета. В отношении политика возбудили три уголовных дела из-за отъезда из страны, он был объявлен в международный розыск.

В 2021 году по итогам досрочных парламентских выборов Шор снова стал депутатом, но в Молдавию не вернулся. В ноябре 2023 года молдавские власти запросили у зарубежных представительств Интерпола содействия задержанию Шора.