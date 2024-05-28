Кишинёв, 29 мая, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексея Лунгу отпустили через три часа после задержания в аэропорту Кишинёва. Видеокадры с политиком, выходящим из терминала аэропорта, опубликовал 28 мая телеканал TV6 MD в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Как уточнил Лунгу, у него изъяли документы без объяснения причин сразу после того, как борт, на котором он летел, приземлился в Кишинёве.

«Мне отказывались объяснить причины задержания. Проверяли личные вещи. Такие злоупотребления должны быть наказаны. Мы не оставим этого. Наши адвокаты подадут и петиции, и жалобы», — пояснил политик и отметил, что такие действия со стороны властей Молдавии — показатель их страха.

По социальным сетям Молдавии распространилось видео, где Лунгу в зоне контроля аэропорта требует объяснить причины своего задержания и обвиняет пограничников в злоупотреблении полномочиями.

Позднее Лунгу заявил, что оппозиционные политики и общественные деятели в Молдавии постоянно ощущают давление со стороны правящей партии «Действие и солидарность», и назвал такие действия властей бессмысленными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу 28 мая задержали без объяснения причин в аэропорту Кишинёва, когда он прилетел из Москвы. Жена задержанного политика сообщила журналистам, что его обвиняют в провозе запрещённых предметов.

Минюст Молдавии 15 мая заявил, что обратился в суд с требованием ограничить деятельность партии «Шанс». Основанием для этого стало обращение Центризбиркома республики. Партию обвиняют в невыполнении должным образом требования отчитаться о расходовании средств в ходе выборов в местные органы власти, которые прошли в ноябре 2023 года.

Кандидаты от «Шанса» не смогли принять участие в выборах, так как Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии сняла партию с предвыборной гонки. Это объяснили тем, что в партию вошли члены ранее запрещённой партии «Шор», которую создал покинувший страну бизнесмен Илан Шор.

Представители молдавской оппозиции ранее также жаловались на притеснения со стороны властей. 4 мая 2024 года Шор заявил, что в аэропорту Кишинёва силовики безосновательно задерживают прилетевших из Москвы членов оппозиционного блока «Победа».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с задержанием лидера молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу, что румынский режим в Молдавии, который возглавляет президент Майя Санду, оккупировал указанную республику.