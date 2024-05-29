Москва, 29 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Разрешение Киеву со стороны Польши наносить удары по территории России поставляемым Украине оружием было ожидаемым. Об этом 29 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он добавил, что в администрации российского лидера это заявление Варшавы видели. По словам Пескова, это было вполне очевидно.

«Это было очевидно и до этого. Никаких секретов на этот счёт не было. Президент России Владимир Путин на вопрос о реакции отвечал в Ташкенте при общении с прессой», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главы министерства обороны Польши Цезарий Томчик 29 мая заявил, что польские власти не устанавливали запрет на применение поставляемого Украине оружия для ударов по объектам на территории России. Он подчеркнул, что Вооружённые силы страны могут использовать его так, как хотят.

Лидеры стран — участниц НАТО пока не пришли к единому мнению в вопросе о возможности снятия ограничений в использовании ВСУ западного оружия для ударов по целям на территории России. На положительном решении настаивает генсек альянса Йенс Столтенберг. В качестве аргумента он привёл право Украины на самооборону. По его словам, это право будто бы разрешает Киеву бить по целям за пределами украинской территории, включая военные объекты в РФ. Германия и Италия осудили такое предложение.

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Киев уже пользуется разрешением Великобритании применять ракеты Storm Shadow для ударов по России. Он добавил, что ВСУ уже «успешно» их используют.

Президент России Владимир Путин на фоне высказываний Столтенберга отметил, что странам НАТО следует отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, когда делают подобные заявления.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на территорию страны. Запад, предоставив Киеву дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения, способствовал эскалации, добавила дипломат.

Глава МИД Сергей Лавров 24 мая отметил, что ВСУ уже используют западное оружие для ударов по объектам на территории России.