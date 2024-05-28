Брюссель, 28 мая, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Германия и Италия выступили против нанесения украинской армией ударов поставленным Западом оружием по целям на территории России. Об этом 28 мая сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании глав минобороны стран — участниц ЕС предложил снять ограничения на такого рода удары для украинской армии, однако этот вопрос является в альянсе спорным.

«Многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России. Италия и Германия против предложений Столтенберга», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран ЕС обсудят возможность снятия ограничений на использование ВСУ западного оружия для ударов по России. По словам дипломата, он не видит проблемы в нанесении украинской армией ударов по российской территории.

Генсек НАТО 27 мая снова предложил разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. По его утверждению, украинские войска делают это в качестве «самообороны» и такие меры нужны на фоне наступления российских военных под Харьковом.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Столтенберга. Представитель Кремля отметил, что НАТО фактически напрямую вовлечено в конфликт и находится в прямой конфронтации с Россией.